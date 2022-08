O caso aconteceu no Bairro Pirajá, Região Nordeste de Belo Horizonte - Reprodução/Google Street View

Publicado 26/08/2022 11:10 | Atualizado 26/08/2022 12:21

Um menino de 10 anos morreu depois de entrar em um guarda-roupa e cheirar desodorante aerossol na noite desta quinta-feira, 25, no Bairro Pirajá, em Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo "Estado de Minas", a criança estava brincando em casa com os irmãos, quando a mãe estranhou a ausência do filho e o procurou. Ele foi encontrado dentro de um armário e inconsciente, após ter inalado o desodorante.



O Samu chegou a ser acionado. No entanto, quando os socorristas chegaram, o menino já estava morto. A Polícia Militar também foi ao local para auxiliar o trabalho da equipe de atendimento.

A hipótese é de que o menino tenha entrado no guarda-roupa para cumprir um suposto desafio incentivado pelas redes sociais. No entanto, a informação ainda não foi confirmada. A Polícia Civil investiga o caso.



O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.