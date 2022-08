'Operação Terra Infértil' conta com contingente de 31 policiais federais e 36 policiais rodoviários federais - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 29/08/2022 14:05

A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal realizam, nesta segunda-feira, 29, uma operação no estado do Sergipe contra a venda de fertilizantes sem cadastro, registro e autorização do órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



Na ação, que tem a participação de 31 policiais federais e 36 policiais rodoviários federais, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Cristinápolis (SE), Rio Real (SE) e Umbaúba (SE).



Segundo a PF, as investigações começaram a partir de informações repassadas pelos núcleos de inteligência, relacionadas com o comércio ilegal de fertilizantes na região de Cristinápolis (SE).



Após investigações de campo, foram identificados cinco suspeitos envolvidos diretamente na prática de condutas criminosas. “Considerando que os suspeitos vinham atuando livremente no estado de Sergipe, a operação desencadeada teve como objetivo fazer cessar a atividade ilegal e coletar provas mais contundentes sobre o grupo criminoso”, acrescentou a PF em nota.

O órgão informou que a ação recebeu o nome de 'Operação Terra Infértil' porque “através do crime nada floresce”.

Os envolvidos responderão pela prática de crimes de receptação ilegal, associação criminosa e contra as relações de consumo.