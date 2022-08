Janguiê Diniz (D) investe em empresa israelense de Inteligência Artificial - Divulgação

Publicado 29/08/2022 15:48 | Atualizado 29/08/2022 17:32

O corpo humano possui um manual de instrução: o DNA. Entender o sequenciamento contido nos 23 pares de cromossomos dentro de cada célula permite compreender como o corpo se comporta e até mesmo prever condições futuras, servindo como orientação para tratamentos preventivos e hábitos que estejam de acordo com o que demanda cada corpo humano. Esta é a premissa da Transceptar, empresa multinacional que chega ao Brasil trazendo sua sede Administrativa a São Paulo mantendo a sede Científica em Israel, onde se realiza o sequenciamento genético através de sua única e avançada tecnologia de Inteligência Artificial e acaba de receber o empreendedor Janguiê Diniz como Sócio-Investidor.

A Transceptar foi fundada em 2011 em Israel, o maior centro de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias na área da saúde no mundo. “Em seu core, a Transceptar é uma empresa de sistemas de inteligência artificial, que atua hoje com mapeamento genético de última geração. “A nossa tecnologia vem sendo pesquisada e desenvolvida desde 2011, e entramos no mercado em 2019, no auge da pandemia do coronavírus, um momento muito delicado”, explica o Sócio-Fundador e Diretor Científico da Transceptar, Prof. Roberto Grobman. “Eu, por exemplo, descobri, ao fazer o meu mapeamento, que, se eu pegasse a covid-19, eu provavelmente precisaria de respiradores, porque tenho um alto índice de desenvolvimento inflamatório. Ao saber disso, tomei as medidas preventivas adequadas, baseadas em meu DNA e aproveitei o momento para dar acesso a esse conhecimento àquelas pessoas, que assim como eu, também se preocupam com sua saúde”, complementa.

O empreendedor Janguiê Diniz chega à Transceptar como Sócio-Investidor para potencializar a capacidade de atuação do negócio, diversificar seus procedimentos e levar o serviço a mais pessoas. Visando alavancar o negócio e transformá-la numa empresa bilionária, com atuação ainda mais forte em diversos países do mundo, ele que será o Presidente do Conselho de Administração da companhia e pretende convidar para participar deste Conselho conselheiros independentes e profissionais, com expertises em diversas áreas, especialmente em mercado de capitais. “O mapeamento genético realizado pela Transceptar é um material riquíssimo e muito importante. Por meio dele, cada pessoa pode saber o que deve fazer para viver mais e melhor, evitando, na medida do possível, futuras doenças ou condições adversas. Eu acredito muito não só no potencial da empresa, mas em seu propósito altamente positivo e disruptivo, capaz de ter um real impacto sobre a vida da população”, pontua. O investimento foi realizado por meio do family office criado e liderado por Diniz, a Epitychia, com um percentual de equity de 30%. O valor da equisição não foi revelado, mas os sócios registraram um valuation de 70 milhões de dólares.

Hoje, a Transceptar possui a maior base de dados em genética do mundo, são 23.000 genes, mais de 80.000.000 de Polimorfismos e 3 bilhões de pares de base de DNA. Através do seu Biobank próprio, mais de 25 milhões de publicações científicas, uma rede neural ultra revolucionária de Super Algoritmos de Inteligência Artificial é capaz de analisar mais de 4 mil condições genéticas como, por exemplo, predisposição a doenças, mas também aptidões físicas, traçando um perfil personalizado de cada indivíduo.

Assim, é possível indicar quais tratamentos, remédios, suplementos e hábitos aquela pessoa deve adotar para prevenir patologias ou desenvolver características positivas. “Imagine um mundo em que soubesse tudo o que funciona para você! Quais são os seus alimentos certos e quais não são, qual estilo de vida vai te ajudar a evitar doenças. Toda essa informação está guardada no seu DNA, o seu manual. Nós nunca lemos o nosso próprio manual de instrução; comemos o que os outros comem, bebemos o que os outros bebem, fazemos o que a moda dita. Porém, cada pessoa é única. A Transceptar entrega o seu manual, o que funciona e o que não funciona para você, sendo uma tecnologia auxiliar do profissional de saúde, ajudando-o a acertar de primeira em sua terapêutica, seja clínica ou hospitalar.”, esclarece o Diretor-Presidente e Sócio Co-fundador da empresa, Rodolfo Tamborin.

A Transceptar atua a partir de prescritores licenciados, que são profissionais da área de saúde tais como médicos, nutricionistas, dentistas e outros que indicam o mapeamento para conhecer melhor a condição genética de cada paciente e com isso, orientar o tratamento mais adequado. Os laudos emitidos pela empresa têm precisão de 98,2%, sendo a única do setor com esse índice. “Se conseguirmos levar esse serviço a cada vez mais pessoas, estaremos impactando diretamente a longevidade e, mais que isso, a qualidade de vida da população. Imagine quão positiva essa empreitada pode ser e seus reflexos”, ressalta Janguiê Diniz. O conteúdo completo pode ser acessado pelo site https://www.transceptar.com/

Sobre Janguiê Diniz



Janguiê Diniz é mestre e doutor em Direito, autor de 27 livros, sendo o Código Secreto da Riqueza seu último beste seler. É o controlador do grupo Ser Educacional, uma das maiores empresas voltadas para o ensino superior do Brasil, sendo o maior grupo de ensino da região Nordeste. Também é um dos acionistas majoritários da BossaNova Investimentos. Como foco em investimentos, Janguiê criou a Epitychia - uma family office de investimentos sediada em São Paulo com o foco em Private Equity, Venture Capital e Real Estate. Fundada pelo empreendedor e seu filho Thales Janguiê, ela visa investir em empresas com grande potencial de crescimento e startups. Desde sua fundação, já investiu em diversas empresas como a Pitang IT, Bossa Nova Investimentos, Edulabzz, Goowit, Be Academy, Live Arena, Escola Conecta, Abi-Hub, Defender, Kiduca, Great Pages, entre outras. Ex- presidente e atual vice-presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES).