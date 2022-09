Show no MAM celebrou o Dia da Amazônia - Divulgação

Publicado 04/09/2022 20:08

Dezenas de shows celebraram neste fim de semana o Dia da Amazônia, na maior mobilização em defesa da floresta já vista no país. Os festivais foram realizados em sete capitais, animando o público e reforçando a importância do bioma para todo o país. Mais de 90 artistas se apresentaram gratuitamente para celebrar o Dia da Amazônia, comemorado nesta segunda-feira (5). Até mesmo o Rock in Rio foi marcado por homenagens à floresta.

No Rio de Janeiro, os festivais em celebração à Amazônia começaram de manhã com eventos voltados para as crianças e deixaram os Jardins do Museu de Arte Moderna (MAM) lotados até a noite. Uma das principais atrações, o cantor Geraldo Azevedo animou o público com seus sucessos. No Rock in Rio, o vocalista Rogério Flausino, do Jota Quest, discursou em defesa do meio ambiente e mostrou uma bandeira com a frase "Amazônia livre".

Os Festivais Dia da Amazônia 2022 vão até o próximo dia 10, em Santarém, no Pará. O objetivo das dezenas de organizações socioambientais e culturais responsáveis pela mobilização é reforçar a necessidade de proteger o bioma amazônico contra a degradação crescente provocada por queimadas, desmatamento, garimpo ilegal e outros crimes que têm elevado os índices de violência na região.

"A Amazônia é guardiã de formas de vida, de conhecimento, evidência maior de nossa interdependência com a natureza. Portanto, comemorar o dia 5 de setembro coloca-nos em um lugar de compromisso e visões compartilhadas, ainda que tenhamos diferenças, onde juntos podemos dividir sonhos, difundir conhecimento e inspirar mais pessoas com seus saberes. Essa mobilização será anual a partir de agora, para que nunca mais o Dia da Amazônia deixe de ser celebrado pela sociedade brasileira", informou um comunicado feito em conjunto pelas organizações que lideram a mobilização em defesa da Amazônia.