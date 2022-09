Investigados podem ser indiciados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 06/09/2022 14:29 | Atualizado 06/09/2022 14:30

A Força Tarefa de Segurança Pública no Piauí está nas ruas nesta terça-feira, 6, com a Operação Arlequim. A intenção é reprimir crimes de estelionato por meio de fraude eletrônica. Na ação estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Piauí e Pará. A Polícia Federal recebeu apoio técnico do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas.



De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas a partir de denúncias da habilitação indevida de números telefônicos e aplicativos de mensagens, sem conhecimento ou autorização dos titulares. Os criminosos começaram a enviar mensagens solicitando dinheiro a pessoas próximas, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 300 mil. “São alvos da operação, além dos fraudadores, indivíduos que de alguma forma alugaram ou emprestaram suas contas bancárias para recebimentos indevidos de valores subtraídos das vítimas”, detalhou o órgão, em nota.



Os investigados podem ser indiciados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O nome Operação Arlequim faz alusão à figura do farsante, impostor, que finge ser a vítima e solicita valores a pessoas próximas, causando diversos prejuízos. Integram a Força Tarefa a Polícia Federal, as Polícias Civil e Militar do Piauí, além da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal.