Meles era soldado no 18º batalhão - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/09/2022 15:21

São Paulo- Um soldado da Polícia Militar, identificado como Fabiano Aparecido Meles foi morto a tiros na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na noite de terça-feira (6).



De acordo com a Folha de São Paulo, Fabiano voltava de um culto religioso quando o carro dele enguiçou, no bairro Freguesia do Ó. Como não conseguiu resolver o problema, ele solicitou um motorista de aplicativo para levar a mulher que o acompanhava para casa. Pouco tempo depois, três homens chegaram e anunciaram um assalto, quando balearam Meles.



Ainda segundo informações, equipes do 18° batalhão, onde o soldado trabalhava, foram até o local.

A Polícia Civil não confirmou a informação da morte. De acordo com a nota da corporação, a última informação é de que Meles estaria internado no Hospital Tatuapé. O caso é investigado pelo 28º Distrito Federal.