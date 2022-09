Homem sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau - Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais

Publicado 12/09/2022 14:36

Belo Horizonte - Um homem de 57 anos infartou e morreu, após ver o companheiro, de 53 anos, colocar fogo em si mesmo. O caso aconteceu neste sábado, 10, em Santa Luzia, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações do 35º BPM (Santa Luzia), os dois estavam fazendo um churrasco em casa, junto a outro casal, quando começou a discussão. Na ocasião, o homem mais jovem pegou uma garrafa de álcool e ateou fogo no próprio corpo. As pessoas tentaram apagar as chamas, que se espalharam rapidamente, e ligaram para o Samu.

Quando os socorristas chegaram ao local, prestaram os primeiros atendimentos. Foi quando o parceiro sofreu um infarto. A equipe também socorreu o homem mais velho, mas ele morreu no local.

O homem que colocou fogo em si próprio teve mais de 60% do corpo com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. Ele foi levado para o Hospital João XXIII. Procurada pelo DIA, a unidade alegou que não informa o estado de saúde de seus pacientes.