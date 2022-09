Temporada de terror ficará no Hopi Hari até o dia 15 de novembro - Anderson Torres / Divulgação

Publicado 12/09/2022 14:35

São Paulo - Destaque na programação do parque temático Hopi Hari, a atração "Hora do Horror: Alcatraz - Rebelião das Almas" estará aberta ao público até o dia 15 de novembro. A diversão imersiva, que começou em agosto, conta a história de John Feltner, um investigador paranormal que vai até a lendária Ilha de Alcatraz, nos Estados Unidos, para investigar uma maldição que deixou todos os maus espíritos presos no local.

A atração impressiona pela estrutura montada no parque de diversões, com três túneis fechados que remontam à Alcatraz, prisão americana que funcionou entre 1934 e 1963, na Califórnia. O palco principal em "Infantasia" conta com características da presídio em uma formação de três andares e pocket show em "Wild West" sobre a maldição da ilha.

A "Hora do Terror" tem o objetivo de imergir os visitantes nos cenários por meio de elementos estéticos fiéis ao do lugar e com conexões entre si. Nesta temporada, o diretor artístico Rogério Barbatti pesquisou fatos e lendas da ilha de Alcatraz, reunindo documentos oficiais. A ambientação, figurinos e efeitos especiais são utilizados para deixar uma linha tênue entre fantasia e realidade.

Os ingressos podem ser comprados por este link . Além de espetáculos ao longo do dia, o visitante também terá mais de 40 atrações no complexo do Hopi Hari, que fica no município de Vinhedo, no interior de São Paulo. Um programão para toda a família!

Serviço:

Hora do Horror: Alcatraz - Rebelião das Almas

Data: Até 15 de novembro

Horário: 11h às 20h30

Ingressos: à venda neste

Local: Parque Temático Hopi Hari - Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP)

