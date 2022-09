Acidente ocorreu por volta das 8h55 em Itapecerica da Serra - Reprodução

Publicado 20/09/2022 11:58

São Paulo - Um desabamento deixou ao menos 15 feridos na manhã desta terça-feira, 20, em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. Segundo informações preliminares, cerca de 40 pessoas estavam no local no momento do acidente.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu por volta das 8h55, nas imediações da Estrada Ferreira Guedes, onde funciona uma empresa de comércio e locação de contêineres.



Ao menos 19 viaturas e 78 bombeiros foram enviadas ao local, além de agentes da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



O estado de saúde das vítimas ainda não foi informado e nem o que teria causado o desabamento.