Publicado 12/09/2022 14:54 | Atualizado 12/09/2022 16:43

São Paulo - O empresário Orestes Bolsonaro Campos, sobrinho do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi condenado esta semana pela Justiça de São Paulo por agredir a ex-namorada durante uma festa, em Registro, no interior de São Paulo, em 2020.

Segundo o depoimento da vítima, as agressões ocorreram durante a madrugada em uma festa. Orestes teria se irritado ao vê-la com um ex-namorado, então, iniciou uma série de agressões à jovem, na época, com 17 anos. O homem agrediu a ex-namorada com puxões de cabelo, tapas e chegou a arrastá-la pelo chão, o que causou diversas lesões na adolescente.

Orestes Bolsonaro sempre negou as agressões, no entanto, as lesões encontradas na vítima são incompatíveis com a alegação dele.

A Justiça fixou ao empresário uma detenção de quatro meses em regime inicialmente semiaberto, além de uma indenização no valor de R$ 15 mil à vítima por danos morais. Orestes deve permanecer solto durante o processo.

Tentativa de homicídio e feminicídio

Além da agressão a ex-namorada, Orestes deve ir a júri popular, ainda este ano, por tentar matar a ex-mulher e o companheiro dela em Barra do Turvo, no interior de São Paulo, também em 2020. A Justiça de São Paulo determinou que ele responda por tentativa de homicídio e de feminicídio. Caso seja condenado, o sobrinho do presidente pode pegar até vinte anos de prisão.