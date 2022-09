Homem é preso após matar ex-mulher e filho de um ano - Reprodução

Publicado 13/09/2022 18:46 | Atualizado 13/09/2022 18:52

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 12, após atirar e matar a ex-mulher e o filho de 1 ano no Parque São Rafael, Zona Leste de São Paulo. Outra criança de 3 anos foi atingida e encaminhada ao Hospital Santa Marcelina. O caso foi registrado como feminicídio.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Ezequiel Lemos Ramos, de 39 anos, foi ao local do crime junto com outra pessoa. Mas o possível comparsa e a arma usada nos disparos não foram localizados até a noite de segunda.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem de 39 anos atira no carro de sua ex-mulher. O veículo bate em um poste e Ezequiel sai correndo com a arma do crime em direção contrária.