Deputado estadual paulista Douglas Garcia ofende jornalista após debate para o governo de São Paulo - Reprodução

Publicado 14/09/2022 15:49 | Atualizado 14/09/2022 17:19

São Paulo - Políticos repudiaram nesta quarta-feira, 14, o ataque do deputado estadual paulista Douglas Garcia (Republicanos), a jornalista Vera Magalhães. Muitos classificam o ato como uma tentativa de atacar a liberdade de imprensa e afirmam que a atitude não representa os valores democráticos nem o povo do estado de São Paulo.

Pelas redes sociais, os pré-candidatos ao governo do Estado Fernando Haddad (PT) e Rodrigo Garcia (PSDB) repudiaram o ataque. "Repúdio total ao ataque covarde sofrido pela jornalista Vera Magalhães pelo deputado Estadão Conteúdo Douglas Garcia em uma clara tentativa de ataque à liberdade de imprensa, método bolsonarista de intimidação contra a democracia", escreveu o petista.

O tucano disse que o ataque "não representa os valores democráticos". "Meu total repúdio ao ataque covarde que a jornalista Vera Magalhães sofreu, após o debate da TV Cultura, vindo de um sujeito que não representa os valores democráticos nem o povo de São Paulo. Minha solidariedade a você, Vera", escreveu Rodrigo Garcia.



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também prestou solidariedade à jornalista. "Manifesto minha solidariedade à jornalista Vera Magalhães por mais um ataque a sua honra e dignidade profissional. Esse tipo de comportamento hostil e mal-educado, com contornos também de oportunismo e covardia, não é, e nunca será, um padrão de conduta dos brasileiros. Que prevaleça, no Brasil, a cultura do respeito, inclusive aos jornalistas e às mulheres".



O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) também manifestou a sua opinião sobre o assunto. "Tarcísio entendeu e ficou com vergonha, disse que hostilidade e agressividade a jornalista Vera por aliado bolsonarista é incompatível com a democracia. Imagino a cara do bobo da corte que agrediu verbalmente uma mulher e jornalista".

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) disse: "minha solidariedade à Vera Magalhães e a todos os meus colegas jornalistas que vêm sendo constantemente intimidados no exercício de sua função. Agredir jornalista é atacar a democracia. Estudamos uma lei contra violência à imprensa. Isso precisa parar".



Já Alessandro Molon (PSB-RJ), deputado federal, afirmou que compara a atitude de Douglas Garcia à do presidente Jair Bolsonaro. “Minha solidariedade à jornalista @veramagalhaes, alvo de nova tentativa de intimidação, um ataque muito parecido com o que Bolsonaro fez no debate presidencial. Investidas contra repórteres no exercício de sua profissão são um método dos bolsonaristas. Inaceitável".



O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP), afirmou que “violência, lacração e machismo não combinam com democracia. É preciso dar um basta”.



Baleia Rossi (MDB-SP), deputado federal e presidente nacional do MDB, também prestou solidariedade a Vera Magalhães. “Minha solidariedade à jornalista, que foi agredida verbalmente após o debate na Cultura E parabéns ao diretor Leão Serva que agiu para defendê-la. Não existe democracia sem liberdade de imprensa.”

O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiado por Bolsonaro, manifestou repúdio ao ato do deputado estadual, que classificou como agressão.



"Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível com a democracia e não condiz com o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa", escreveu. Segundo Vera, ele também telefonou para manifestar solidariedade.



Ataque à jornalista Vera Magalhães

Usando um celular para gravar o ato, o parlamentar foi até ela e reiterou os ataques feitos pelo chefe do Executivo há duas semanas a chamando de "vergonha para o jornalismo brasileiro". Em seguida, reproduziu uma falsa notícia sobre a remuneração anual dela na TV Cultura.



Separados por um segurança, Douglas Garcia continuou repetindo ataques a Vera Magalhães até ter o telefone celular tomado pelo diretor de redação da TV Cultura, Leão Serva.



Em postagem no Twitter antes de começar o debate, o parlamentar bolsonarista exibiu o crachá de convidado e perguntou se Vera iria participar do evento.

Não é o primeiro ataque de Garcia a Vera. Em 2020, ele e o também deputado estadual paulista Gil Diniz, conhecido como Carteiro Reaça (PL) acusaram a jornalista, no plenário da Assembleia Legislativa paulista, de receber R$ 500 mil por ano da Fundação Padre Anchieta, que gere a TV Cultura, para atacar Bolsonaro.

Jornalista Vera Magalhães e o deputado estadual paulista Douglas Garcia (Republicanos) Reprodução



*Com informações do Estadão Conteúdo