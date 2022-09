A partir das 16h está prevista a exibição da Esquadrilha da Fumaça - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 18/09/2022 12:40 | Atualizado 18/09/2022 12:41

Após três anos de espera por causa da pandemia da covid-19, a Força Aérea Brasileira (FAB) retomou, neste domingo (18), o Portões Abertos . Na programação do evento, tradição na Base Aérea de Brasília, há exposição de aeronaves e equipamentos militares, carros antigos, paraquedismo, demonstrações e acrobacias aéreas, além de sorteios de brindes e shows com bandas.Os visitantes também podem visitar 30 estandes de apoiadores do evento. A Inframerica, concessionária do Aeroporto de Brasília, por exemplo, vai exibir um dos seus carros de bombeiro, um Rosenbauer Panther.Segundo a Aeronáutica, o evento apresenta as atividades desenvolvidas pela Força Aérea, além de aproximar a população e dar a oportunidade de ver de pertinho os aviões usados pela FAB na proteção do espaço aéreo brasileiro.A visitação abriu às 9h e fica disponível até 17h com atrações para todas as idades. Os organizadores pedem 1kg de alimento não perecível para doação.A partir das 16h está prevista a exibição da Esquadrilha da Fumaça, grupo composto por ex-pilotos de caça, que, mais uma vez, deve ser responsável pelo ponto alto do evento. A expectativa é que este ano o Portões Abertos repita o sucesso de 2018, quando recebeu 70 mil pessoas.