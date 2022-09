Mulher relatou momentos do estupro - Reprodução/TV Globo

Mulher relatou momentos do estupro Reprodução/TV Globo

Publicado 18/09/2022 10:48 | Atualizado 18/09/2022 10:59

A mulher que diz ter sido estuprada pelo cantor Leandro Lehart, líder do grupo Art Popular, concedeu a primeira entrevista após o caso. "A minha vida hoje ela é feita de dores psicológicas, físicas, de limitações", afirmou. Ela relatou ainda como foi o momento do estupro. "Eu já comecei a me debater, e pedindo para ele parar. E tentando tirá-lo de cima de mim", declarou. A entrevista foi concedida ao "Fantástico", da TV Globo, e será exibida neste domingo, 18.

O caso foi registrado meses depois que a mulher procurou ajuda com uma rede de apoio, que ofereceu ajuda psicológica e jurídica. A vítima entregou à polícia e à Justiça conversas com o cantor nas quais haveria supostas confissões.

Após a notícia , internautas ficaram chocados com o caso . "Não tá dando pra ser fã de nenhum artista! Essa do Leandro Lehart foi decepcionante demais", desabafou uma usuária do Twitter. "Eu era fã desse cara, que vergonha", lamentou outra pessoa.