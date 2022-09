Criminosos conseguiram reativar benefícios e alterar dados de contas bancárias para receber pagamentos - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 18/09/2022 21:48

A Polícia Federal identificou um possível fraude que pode chegar a quase R$ 500 milhões em pagamentos de benefícios, entre eles, o auxílio-reclusão, pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos dependentes do segurado, que está em regime prisional. A investigação contou com a ajuda do INSS e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As supostas fraudes foram feitas por meio de acessos de senhas de 29 servidores do INSS. Em um primeiro momento, a polícia aponta que os códigos foram hackeados. Os criminosos conseguiram reativar benefícios e alterar dados de contas bancárias para que os pagamentos fossem feitos. Mais de 13 mil auxílios que seriam pagos estão na mira da investigação.

"A Polícia Federal detectou, por meio do uso de ferramentas de análise massiva de dados, a existência de milhares de reativações de benefícios sociais de forma fraudulenta", disse Cléo Mazzotti, coordenador-geral de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal.

Mazzotti completou que "a medida mais urgente para evitar a evasão de dinheiro público foi o acionamento das instituições financeiras, possibilitando o bloqueio do pagamento de milhões de reais em benefícios fraudulentos". A apuração começou em junho e, desde lá, os bloqueios de pagamentos começaram a ser feitos.