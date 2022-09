Segundo a pasta, 167.518 casos estão em acompanhamento - Reprodução/Pixabay

Publicado 18/09/2022 20:54

O Brasil registrou 4.984 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, e 42 mortes pela doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado neste domingo, 18, pelo Ministério da Saúde.



Não foram atualizados os dados diários do Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul (mortes), Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Pernambuco e Tocantins.

Desde o início da pandemia, o Brasil teve 685.376 mortes por covid-19. O número total de casos confirmados da doença chegou a 34.587.047.

Ainda segundo o boletim, 33.734.153 pessoas se recuperaram da doença - 97,5% do total de infectados. O país tem 167.518 casos estão em acompanhamento. Há ainda 3.176 mortes em investigação. As ocorrências envolvem casos em que o paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi covid-19 ainda demanda exames e procedimentos complementares.