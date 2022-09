Enem 2022: mulheres são a maioria entre inscritos para o exame - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 19/09/2022 14:39 | Atualizado 19/09/2022 14:40

São Paulo - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deste ano recebeu mais de 50% de suas inscrições vindas de mulheres. De um total de 3.396.597 inscritos, 61,3% (2.042.461) do exame impresso e 54,1% (35.257), do Enem Digital, foram de pessoas do sexo feminino. Além disso, a edição deste ano também teve um aumento no número de inscritos no geral em relação ao ano passado, aproximante 9,2% — 2021 registrou a menor participação da história do Exame.

A maior parte dos que farão a prova impressa, em relação a faixa etária, é formada por pessoas de 18 anos (27,8%). Logo em seguida, o grupo de 21 a 30 (22,1%), que, no caso do Enem Digital, corresponde à maioria (33%). Inscritos com 18 anos são 23,4% dos que realizarão o exame pelo computador.

A taxa do Enem 2022 teve o valor de R$ 85. No entanto, apenas 1.368.244 (40,28%) dos inscritos no Exame pagaram este valor, enquanto 2.028.353 (59,72%) pediram isenção da taxa.

O exame

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Já a aplicação da prova para pessoas privadas de liberdade (Enem PPL) deve ocorrer nos dias 13 e 14 de dezembro.

No dia, os portões dos locais serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. As avaliações devem iniciar às 13h30 e se encerrar às 19h, no primeiro dia. Já no segundo dia, as provas vão até às 18h30.