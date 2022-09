Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão - Divulgaçção/Polícia Federal

Publicado 19/09/2022 13:24

Macapá (AP) - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (19), a Operação Bad Way, para reprimir os crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente.

Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão, na casa de um homem investigado na capital amapaense, expedido pelo juízo da 4ª Vara Federal do Estado do Amapá, que também determinou a ele diversas medidas cautelares da prisão.

A investigação policial começou a partir do rastreamento promovido por organismos internacionais que visam denunciar crimes de abuso sexual infantil, na rede mundial de computadores, bem como pelo Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (SERCOPI) da Polícia Federal, em Brasília, que encaminhou o caso para a Superintendência da Policia Federal no Amapá, que por sua vez deu início à investigação.

O trabalho resultou na identificação do investigado e apontou que este teria armazenado, em equipamentos eletrônicos, mais de 150 imagens e vídeos de conteúdo relacionado a exploração sexual infanto-juvenil, o que resultou na ação desta manhã.

O homem disponibilizava as imagens por meio das redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Foi constatado que ele entrou em contato com estrangeiros e trocava imagens e vídeos de crianças e adolescentes em cenas de sexo.

A PF identificou conversas em que o homem oferece em rede social uma criança para exploração sexual. A corporação apura se o menor é parente dele.

Até o momento, a investigação constatou fortes indícios da prática dos seguintes delitos: armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

A ação tem o objetivo de verificar se também houve os crimes de produção de material pornográfico envolvendo criança e adolescente, além de estupro de vulnerável. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 23 anos de reclusão e multa.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais verificaram, no celular do investigado, diversos arquivos com conteúdo pornográfico de criança. O homem foi preso em flagrante por armazenamento de imagens contendo cenas de sexo com crianças. Ele foi levado até a sede da PF para os procedimentos de praxe.