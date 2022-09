Aeronave perdeu o controle e caiu sobre a rede elétrica - Reprodução

Minas Gerais - O deputado federal e candidato à reeleição Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG) e o vice-prefeito de Governador Valadares (MG), David Barroso, sofreram um acidente de helicóptero, na quarta-feira, 21. A aeronave caiu durante o pouso no município de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. Não houve mortos.

A aeronave transportava mais duas pessoas, o piloto Fabiano Rufino e o locutor Luciano Viana. Barroso fraturou costelas, teve pneumotórax (colapso pulmonar) e uma contusão pulmonar. Ele foi tratado, mas segue em observação em unidade de terapia intensiva (UTI), segundo nota da prefeitura de Governador Valadares.



Por precaução, Diniz, que também teve pneumotórax, está internado em observação, mas passa bem. Rufino segue com acompanhamento, mas tem quadro estável. Viana deve receber alta em breve, conforme nota da prefeitura.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu o controle e caiu sobre a rede elétrica. Com a queda, houve o rompimento dos cabos e um princípio de incêndio se propagou para a vegetação na área — que foi controlado antes de atingir "área verde maior", destacou, em nota.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, assim que acionada, deslocou uma equipe ao local para auxiliar no resgate das vítimas e que "o registro da ocorrência encontra-se em andamento".



Também nas redes, outros candidatos desejaram melhoras ao político e aos demais tripulantes. Colega de partido, a candidata a presidente Simone Tebet desejou melhoras e disse estar enviando orações. "Que eles estejam bem e se recuperem prontamente!", escreveu, no Twitter.