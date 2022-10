Flavia Aparecida Moraes e outras duas mulheres em vídeo divulgado nas redes sociais - Reprodução: redes sociais

Flavia Aparecida Moraes e outras duas mulheres em vídeo divulgado nas redes sociaisReprodução: redes sociais

Publicado 05/10/2022 17:36

Uberlândia (MG) - Um vídeo que circula nas redes sociais, nesta quarta-feira, 5, mostra a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Uberlândia, Flavia Aparecida R. Moraes, dizendo que "não vai mais alimentar quem vive de migalhas", se referindo aos moradores da região Nordeste do Brasil. Após a repercussão da declaração, ela pediu licença do cargo.

Na descrição do vídeo, Flávia escreveu: "Lamentavelmente mais necessário, precisamos ser racionais. Democracia é democracia". No vídeo, ela está ao lado de outras duas mulheres, vestidas de verde e amarelo, fazendo um brinde. o áudio da advogada é quase encoberto pela música ao fundo, mas é possível ouvir o que ela diz:



"A todos aqueles brasileiros que a partir de hoje têm que ser muito inteligentes. Nós geramos empregos, nós pagamos impostos e sabemos o que que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais! Vamos gastar dinheiro com quem realmente precisa, com quem realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalhas. Vamos gastar o nosso dinheiro aqui no Sudeste, ou no Sul ou fora do país, inclusive, porque fica muito mais barato. Um brinde a gente que deixa de ser palhaço a partir de hoje", disse Flávia Moraes.





Advogada de Uberlândia diz que não 'vai alimentar quem vive de migalhas', em referência aos moradores do Nordeste #ODia

Segundo a 13ª Subseção da OAB de Uberlândia, a advogada pediu licença do cargo que ocupava na entidade para se “dedicar pessoalmente sobre o assunto”. A OAB informou ainda que por ser uma instituição de "caráter plural e apolítico não se manifesta sobre declarações de cunho pessoal de seus inscritos”. Veja a nota na íntegra:

"A OAB Uberlândia tem caráter plural e apolítico e em respeito a isto, não se manifesta sobre declarações de cunho pessoal de seus inscritos. Neste sentido, a OAB Uberlândia reafirma que as declarações da advogada, então vice-presidente da comissão mulher advogada da subseção, não refletem o posicionamento da instituição. A advogada apresentou pedido de licença do cargo de vice-presidente da comissão da mulher advogada para se dedicar pessoalmente sobre o assunto.”

Nas redes sociais, o presidente da OAB-MG, Sérgio Leonardo, gravou um vídeo informando que "preconceito e descriminação não são tolerados na OAB de Minas Gerais" e que recebeu com "perplexidade" o vídeo divulgado nas redes. Sérgio Leonardo afirma ainda, que "vai tomar as providências cabíveis no âmbito ético disciplinar".

De acordo com o presidente, "a OAB repudia de forma veemente as expressões utilizadas que materializam preconceito e discriminação contra o povo nordestino. Caracteriza um tipo de xenofobia regional intolerável, inadmissível. A OAB MG recomenda à OAB de Uberlândia que independente da licença requerida pela colega a destitui do cargo porque ela não tem condições de participar desta gestão", disse Sérgio Leonardo.