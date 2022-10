Genivaldo foi morto em uma ação da PRF - Reprodução

Genivaldo foi morto em uma ação da PRFReprodução

Publicado 10/10/2022 21:56 | Atualizado 10/10/2022 21:58

Aracaju - A Procuradoria da República em Sergipe denunciou os três policiais rodoviários envolvidos na abordagem que causou a morte de Genivaldo de Jesus Santos. Ele foi trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e asfixiado com gás de pimenta.

Os denunciados são William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolpho Lima Nascimento. Eles já haviam sido indicados pela Polícia Federal (PF) por homicídio qualificado e abuso de autoridade.

A Procuradoria ainda não deu detalhes da denúncia. O órgão pediu o fim do sigilo do caso, que corre na 7.ª Vara da Justiça Federal em Sergipe.

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe concluiu, no mês passado, as perícias sobre o crime. Os laudos cadavérico e toxicológico confirmaram que Genivaldo morreu por asfixia mecânica com reação inflamatória das vias aéreas.

O caso aconteceu em maio deste ano em um trecho da BR-101 na altura de Umbaúba, município de 25 mil habitantes no interior de Sergipe. Os policiais rodoviários pararam Genivaldo porque ele vinha de moto sem capacete. A abordagem foi filmada por pessoas que tentaram intervir em favor do motociclista. Após o crime, a família informou que ele sofria de transtornos mentais e já havia sido diagnosticado com esquizofrenia.

Na semana passada, a Justiça Federal mandou a PRF retomar o ensino de Direitos Humanos nos cursos de formação e reciclagem. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal na esteira da morte de Genivaldo.