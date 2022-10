Suspeitos fraudavam dispensas de licitações no município maranhense de Caxias - Divulgação/Polícia Federal

Suspeitos fraudavam dispensas de licitações no município maranhense de CaxiasDivulgação/Polícia Federal

Publicado 19/10/2022 11:03

Maranhão - A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (19), uma operação nos estados do Maranhão e do Piauí para desarticular um grupo investigado por desviar verbas públicas da saúde. Parte dos recursos federais seriam usados para combater a pandemia de covid-19. A ação conta com o apoio da Controladoria-Geral da União do estado.

A operação, batizada de Arconte, cumpre 44 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). De acordo com a PF, 160 policias federais e servidores da CGU se dirigem aos municípios de Caxias (MA), São Luís (MA), São José de Ribamar (MA), além de Teresina (PI) e Cajueiro da Praia (PI).

Os suspeitos fraudavam dispensas de licitações no município maranhense de Caxias. De acordo com as investigações, servidores e empresários do ramo recebiam o repasse de recursos públicos na região.

A CGU identificou que, embora 52 empresas tivessem potencial para serem contratadas pelo município, as dispensas de licitação eram direcionadas para a contratação de outras, que tinham ligação com os servidores públicos e particulares investigados. Somente em relação a duas empresas suspeitas foi realizado o repasse de aproximadamente R$ 9,45 milhões.



Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, dentre outros. Se somadas, as penas podem chegar a 43 anos de prisão.