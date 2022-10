Testemunhas relataram à imprensa local que a vítima tinha por volta de 60 anos - Reprodução/Rádio Cultura Foz

Testemunhas relataram à imprensa local que a vítima tinha por volta de 60 anosReprodução/Rádio Cultura Foz

Publicado 19/10/2022 11:13 | Atualizado 19/10/2022 11:16

Foz do Iguaçu (PR) - Um turista canadense morreu, nesta terça-feira, 18, após cair nas Cataratas do Iguaçu, quando tentava tirar uma selfie. O caso aconteceu do lado argentino. Equipes de buscas encontraram o corpo no fim da tarde, próximo à cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, após mais de 24 horas de mobilização.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 17, entre às passarelas de Bosetti e Dos Hermanos, que ficam na cidade argentina de Misiones. Testemunhas relataram à imprensa local que o homem tinha por volta de 60 anos.

O corpo foi localizado por uma empresa de turismo da região, próximo da ponte internacional Tancredo Neves, que faz a ligação entre as cidades de Puerto do Iguazú e Foz do Iguaçu. Os funcionários acionaram a Marinha.

Ainda de acordo com testemunhas, o homem teria subido na grade de proteção da passarela que dá acesso ao salto Bossetti para fazer o registro, quando se desequilibrou. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Foz do Iguaçu e aguarda reconhecimento oficial. O Consulado do Canadá no Brasil deve acompanhar as investigações.

As Cataratas foram atingidas por fortes chuvas na última semana, que causaram a interdição das passarelas das próximas às quedas d’água - do lado argentino e brasileiro - no dia 12. O local, considerado uma das sete maravilhas da natureza, teve, no dia seguinte, vazão registrada de 16,5 milhões de litros d’água por segundo, número 11 vezes acima da média. De acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), que faz o monitoramento, o fluxo considerado normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo.