Incêndio no centro de São Paulo - Rovena Rosa/Agência Brasil

Incêndio no centro de São PauloRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 24/10/2022 15:26 | Atualizado 24/10/2022 15:26

Um funcionário do supermercado Mambo, na zona Oeste de São Paulo, morreu durante incêndio que atingiu o local na manhã deste domingo (23). Ele tinha 43 anos, era fiscal do mercado e teria exalado fumaça tóxica, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

De acordo com nota divulgada pela SSP-SP, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pela Polícia Militar, que fazia patrulhamento na área quando avistou o fogo. O funcionário do mercado foi encontrado nos escombros do galpão, sem queimaduras. Além do fiscal, outros quatro funcionários estavam no local. Ao perceberem as chamas, todos conseguiram correr e sair a tempo.

A Agência Brasil não conseguiu contato com o mercado para novas informações.