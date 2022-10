Bruno Vinícius da Silva, de 40 anos, e a mulher são casados há 13 anos e têm dois filhos - Reprodução

Bruno Vinícius da Silva, de 40 anos, e a mulher são casados há 13 anos e têm dois filhosReprodução

Publicado 23/10/2022 12:58

Um homem foi preso suspeito de agredir a mulher, no meio da rua, em Belo Horizonte, neste sábado, 22. Parte da ação foi filmada. As imagens mostram o agressor arrastando a vítima pelo pescoço e obrigando-a a entrar em um carro com chutes.

Bruno Vinícius da Silva, de 40 anos, e a mulher, também de 40, são casados há 13 anos e têm dois filhos, de 6 e 13 anos.



Homem é preso após agredir esposa no meio da rua com chutes#ODia



Segundo testemunhas, os dois estavam passando de carro por uma rua, quando a vítima aproveitou um quebra-molas para sair do veículo em movimento.



A mulher entrou em uma padaria para tentar fugir, mas o homem a seguiu e começou as agressões, em público. Ele dizia que tinha sido traído pela vítima e iria matá-la.

"Eu só vi ele pegando ela pelos cabelos de dentro da padaria. Ele puxou-a até o meio-fio, jogou ela no meio da rua e começou a chutá-la, golpeá-la, na cabeça e no corpo todo. Como ela não conseguiu se levantar, porque estava muito machucada, ele deu um mata-leão nela para conseguir levantá-la", disse a administradora Fernanda Santos, que tem um comércio no local.

Fernanda acionou a Polícia Militar (PM) e começou a filmar as agressões. Segundo ela, a violência durou cerca de 20 minutos, e o homem aparentava estar alcoolizado.



"Ele colocou ela dentro do carro e começou a espancá-la com chutes para que ela entrasse, porque ela não tinha condição nem de sentar dentro do carro", disse.

O suspeito deixou o local com a mulher no carro e, mas logo em seguida foi encontrado por uma viatura da PM. Ele tentou fugir, mas acabou batendo em outro veículo.



O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital João XXIII em estado grave.