Andrea Barbosa contou detalhes sobre acusações a Pazuello - Reprodução

Publicado 25/10/2022 14:35 | Atualizado 25/10/2022 14:40

São Paulo- A ex-mulher do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, Andrea Barbosa, reafirmou as acusações de que o governo Bolsonaro fez descaso com a crise de oxigênio em decorrência da Covid-19 em Manaus, em 2021.

Andrea afirmou, em entrevista ao MyNews, que em 26 de maio de 2020, presenciou uma das "festas com uísque". Andrea ainda disse que tentou avisar Pazuello sobre a má gestão durante a pandemia, mas afirmou que ele não a ouvia.

"Eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência sim, que tinha gente morrendo 1km abaixo da casa dele, no momento em que ele estava dando uma festa e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para nossa empregada ir buscá-la e quando ela voltou ela disse 'tá todo mundo lá, [...] tem uísques rolando", relatou.

E completou: "Eu disse: 'Você está dando festa comemorando o quê? Morte?' e ele começou a me colocar como louca".

A ex-mulher do ministro ainda afirmou que as pessoas têm taxado ela como "petista" por conta de uma traição. Na entrevista, ela relatou que sempre votou no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).