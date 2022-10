Os criminosos escoltavam um caminhão carregado com cigarros que havia sido roubado - Reprodução

Os criminosos escoltavam um caminhão carregado com cigarros que havia sido roubadoReprodução

Publicado 28/10/2022 14:49

Dois guardas municipais ficaram feridos com tiros de fuzil durante perseguição a uma quadrilha especializada em roubos de cargas, na quinta-feira, 27, em Capivari, interior de São Paulo. Os criminosos escoltavam um caminhão carregado com cigarros que havia sido roubado, na mesma região, e fizeram vários disparos quando as viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) se aproximaram. Um guarda foi atingido no tórax e o outro na cabeça. Os dois agentes continuam internados nesta sexta-feira, 28, um deles está em estado grave.



Após roubar o caminhão com cigarros em Itu, os criminosos transferiram a carga para um caminhão de menor porte e seguiram para Capivari, com um carro na escolta. Câmeras de monitoramento registraram a movimentação e a GCM local foi acionada.

A quadrilha foi abordada na zona rural e, segundo a polícia, reagiu atirando com fuzis. Os guardas responderam e houve intenso tiroteio, registrado pelas câmeras instaladas nas viaturas. As cápsulas de munição para os fuzis foram recolhidas no local pela polícia. Os agentes atingidos foram levados inicialmente para a Santa Casa de Capivari.



O guarda que recebeu o tiro na cabeça foi transferido para a Santa Casa de Piracicaba e seu estado é grave, na manhã desta sexta. O outro agente foi transferido para um hospital particular de Capivari. Seu estado é estável e mas fora do risco.



Um dos veículos usados pela quadrilha foi abandonado às margens da Rodovia Anhanguera. Logo em seguida, câmeras registraram integrantes da quadrilha roubando uma caminhonete em Campinas. O caminhão com a carga de cigarros foi abandonado próximo ao local do tiroteio. Até a manhã desta sexta, nenhum suspeito tinha sido preso.



Conforme mostrou reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, um estudo do Instituto Sou da Paz mostrou que a apreensão de fuzis pela polícia vem crescendo, nos últimos anos, no Estado de São Paulo. A proporção dessa arma entre todo armamento apreendido subiu de 1,2% em 2017 para 1,8% este ano.



A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado informou que, nos últimos quatro anos, apreendeu 470 fuzis que estavam nas mãos de criminosos. O recorde de apreensões aconteceu em 2020, quando 269 fuzis foram retirados de circulação.