Eleitores de Bolsonaro comemoram falsa prisão de Alexandre de MoraesReprodução

Publicado 01/11/2022 18:25 | Atualizado 01/11/2022 19:20

Vídeos que circulam nas redes sociais nesta terça-feira (1º) mostram o momento em que eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) comemoraram nas ruas a notícia falsa de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, teria sido preso — porém a notícia era obviamente falsa.

Em um dos vídeos é possível observar diversas pessoas com bandeiras e camisas do Brasil se ajoelhando, chorando e agradecendo à prisão do ministro.

Em um outro vídeo, gravado em uma das diversas rodovias interditadas pelos apoiadores do presidente, é possível ver um homem lendo um papel onde diz que "foi expedido um mandado de prisão em flagrante contra Alexandre de Moraes".

A informação de que Moraes teria sido preso foi recebida pelo WhatsApp.