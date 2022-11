'A ABEAR recomenda fortemente aos passageiros que busquem se deslocar com antecedência e se atentem para a situação das vias de acesso aos aeroportos', diz comunicado - Divulgação/BSB

Publicado 01/11/2022 14:36 | Atualizado 01/11/2022 14:40

Rio - A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) alertou as autoridades, nesta terça-feira, 1º, para o impacto gerado no setor aéreo devido ao bloqueio de estradas e rodovias em todo o país . Segundo estimativa das empresas do ramo, caso o cenário atual se mantenha, os aeroportos poderão sofrer com desabastecimento de combustível no feriado desta quarta-feira, 2.