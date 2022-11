Bloqueios na rodovia Hélio Smidt em Guarulhos - Reprodução: TV Globo

Bloqueios na rodovia Hélio Smidt em GuarulhosReprodução: TV Globo

Publicado 01/11/2022 10:07 | Atualizado 01/11/2022 10:08

O pequeno grupo de caminhoneiros que interdita parcialmente um trecho da Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso na região do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, provocou o cancelamento de ao menos 25 voos até a manhã desta terça-feira, 1º.



Segundo a GRU Airport, concessionária responsável, os cancelamentos ocorreram devido a dificuldade de acesso dos tripulantes e passageiros até o aeroporto, causadas pelos bloqueios de caminhoneiros na Rodovia Hélio Smidt.



Na segunda-feira, 30, pelo menos 12 voos foram cancelados. Nesta terça, já aconteceram outros 13 cancelamentos. A Latam informou que bloqueios de importantes vias do Brasil têm causado "situação totalmente alheia ao seu controle, alguns de seus voos foram impactados".



Nesta terça-feira, os caminhoneiros bloqueavam ainda trechos da Castello Branco, Regis Bittencourt e da Marginal Tietê, em São Paulo. A empresa aérea orienta que seus cliente avaliem o status de seu voo no site se encaminhem aos aeroportos com antecedência.

Ordem de desbloqueio

Alexandre de Moraes também estabeleceu multa de R$ 100 mil por hora e eventual afastamento do cargo para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da determinação. Ele intimou Silvinei, o ministro da Justiça, Anderson Torres, todos os comandantes das polícias militares estaduais, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e os procuradores de Justiça dos estados para tomarem "as providências que entenderem cabíveis, inclusive a responsabilização das autoridades omissas".



Vários estados têm pontos de rodovias bloqueados neste momento. Profissionais afirmam que "só voltarão para a casa quando o exército tomar o país". Segundo o último boletim informativo da Polícia Rodoviária Federal, havia registro de pelo menos 211 bloqueios em rodovias pelo Brasil por conta de protestos.



A Polícia Militar do Distrito Federal restringiu o acesso de veículos à Esplanada dos Ministérios para que os caminhoneiros não invadissem o local na segunda. De acordo com a corporação, "a ideia era proteger os órgãos públicos e manter a ordem”.