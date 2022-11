Caminhoneiros protestam contra vitória de Lula - Reprodução/Twitter

Caminhoneiros protestam contra vitória de LulaReprodução/Twitter

Publicado 01/11/2022 10:04 | Atualizado 01/11/2022 10:21

Os bloqueios em estradas continuam sendo realizados por caminhoneiros bolsonaristas, na manhã desta terça-feira, 1°. A manifestação segue acontecendo e atrapalhando o tráfego, mesmo com a determinação do ministro Alexandre de Moares, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para que Polícia Rodoviária Federal (PRF) libere os locais. A determinação foi aprovada pela maioria dos ministros do STF e confirmada durante a manhã.

De acordo com boletim da PRF, durante a manhã, 271 vias estavam bloqueadas. Os protestos acontecem desde a madrugada de segunda-feira, 31 , contra o resultado da eleição presidencial, na qual Lula venceu Bolsonaro com 50,9% dos votos, contra 49,1% do atual chefe de Estado.

No Rio , houve interdição total da BR-101, na altura do km 486, em Angra dos Reis; no km 197 da Dutra, em Queimados, onde haviam cerca de 60 manifestantes, com materiais inflamáveis, fogos e sinalizadores; na BR-101 Rio-Santos, o tráfego flui de forma parcial no Km 392 no Rio de Janeiro, e ocorre lentidão de um quilômetro em ambos os sentidos. Já em Paraty, no Km 533, o trânsito está bloqueado e provoca retenção de um quilômetro. A PRF informou ainda que, no Km 70, em Campos dos Goytacazes, um grupo de 60 pessoas atearam fogo em pneus e, no Km 75, há ainda outras 40 pessoas. Outros locais também foram obstruídos.

Em São Paulo, houve bloqueio parcial na Rodovia Raposo Tavares, no km 168, em Itapetininga e também na altura de Sorocaba. Na BR-116, nos trechos próximos a Pindamonhangaba e Embu das Artes, o tráfego foi bloqueado nos dois sentidos, com registros de pneus incendiados. Já no trecho próximo ao município de Jacareí cerca de 30 manifestantes interromperam a pista sentido norte. A PRF negocia a liberação de uma das faixas. Na BR-153, na região de São José do Rio Preto, 30 manifestantes se concentram à margem da rodovia. O Ministério Público do Estado criou uma força-Tarefa na qual o GAECO, que investiga o crime organizado, apura quem seriam os mandantes das interdições.

Em Santa Catarina, onde Bolsonaro recebeu 69,27% dos votos válidos contra 30,73% de Lula, 19 vias foram bloqueadas. A obstrução total foi feita na BR-101, nos kms 25, em Joinville; 116, em Itajaí; 215, em Palhoça; 272, em Imbituba; 340, em Tubarão; 379, em Içara; 401, em Maracajá; e 445, em Santa Rosa do Sul. Também foram totalmente interditadas a BR-280, no km 55 e 231, em Guaramirim e Trevo Canoinhas; BR-470, kms 57, 67, 139 em Pomerode, Indaial e Rio do Sul; e na BR-116, km 7, Mafra.



No Rio Grande do Sul, foram 13 interdições. No entanto, a maioria, parcialmente. As vias que ficaram totalmente obstruídas foram a BR-166, nos kms 40 e 44, em Vacaria, e BR-153, no km 53, em Erechim.

Em Goiás, nove vias foram afetadas. Na BR-040, o bloqueio foi total na altura do km 19, em Luziânia; BR-050, em Cristalina; na BR-060, km 101, em Anápolis. Outras interdições parciais também foram realizadas.

Ainda tiveram interdições no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rondônia e Espírito Santo. De todos os locais citados, Bolsonaro perdeu apenas em Minas Gerais. Em Tocantins e Bahia, onde Lula venceu, houve apenas um bloqueio em cada.

Os caminhoneiros organizaram os protestos em grupos de WhatsApp, nos quais alegam ter apoio de empresários do agronegócio e também do comércio. Vídeos nas redes sociais mostram carretas paradas nas estradas, pneus queimados e terra nas rodovias para interditar a passagem. Parte dos manifestantes pede "intervenção militar".

Voos também foram afetados

Nesta segunda-feira, 31, 12 voos foram cancelados e nesta manhã de terça-feira (1), até o momento, foram 13 voos cancelamentos. A Latam informou que bloqueios de importantes vias do Brasil tem causado "situação totalmente alheia ao seu controle, alguns de seus voos foram impactados".

Segundo informou a GRU Airport, concessionária responsável, os cancelamentos ocorreram devido a diculdade de acesso dos tripulantes e passageiros até o aeroporto, causadas pelos bloqueios de caminhoneiros na Rodovia Hélio Smidt.

Decisão do STF determina desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas

Ministros do STF se reuniram em uma sessão vitual da Corte, nesta terça-feira (1º), para analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias de todo Brasil, ocupadas irregularmente por manifestantes que se opunham ao resultado da eleição presidencial realizada no último domingo (30). A votação, que ocorreu nos primeiros minutos do dia, confirmou a decisão individual de Moraes.

Acompanharam a sessão os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e as ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber.

Moraes também estabeleceu multa de R$ 100 mil por hora e eventual afastamento do cargo para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da determinação.

*Com informações do Estadão Conteúdo e Ig