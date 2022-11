Edifício sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Edifício sede da Caixa Econômica Federal, em BrasíliaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 01/11/2022 09:29 | Atualizado 01/11/2022 09:37

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil afirmaram, nesta segunda-feira, 31, que vão contribuir com a transição de governo e transmitir informações para a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-mandatário derrotou Jair Bolsonaro nas urnas no domingo, 30.

"A Caixa irá fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição e prestará o apoio técnico e administrativo necessários aos seus trabalhos", afirmou o banco, em nota. A empresa é uma instituição pública, vinculada ao Ministério da Economia, e tem a responsabilidade de viabilizar políticas públicas federais.

"Como integrante da administração pública, o BB sempre cumpriu com a legislação que estabelece as regras de transição entre governos", afirmou o Banco do Brasil, em nota. A instituição tem o governo federal como acionista majoritário.

"O BB mantém sua postura de prestar neste momento todas as informações que forem solicitadas", disse o banco.

Mais de um dia após ter sido derrotado nas eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não se manifestou, nem falou sobre os planos para transição de governo. A presidente da Caixa, Daniela Marques, esteve presente em uma reunião de Bolsonaro com os seus ministros , nesta segunda-feira, 31. O encontro teria sido para avaliar um possível discurso reconhecendo o resultado das urnas.

Apesar do silêncio do então mandatário, o atual vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), já conversam sobre a transição

*Com informações do iG