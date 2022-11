Gabriela Duarte posa de vestido vermelho - Reprodução / Instagram

Gabriela Duarte posa de vestido vermelhoReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2022 09:18 | Atualizado 01/11/2022 09:24

Rio - A atriz Gabriela Duarte, de 48 anos, usou as redes sociais, na segunda-feira, para compartilhar um registro onde aparece com um vestido vermelho, segurando um buquê de girassóis. O post foi feito após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais e conquistou elogios dos seguidores.

No Instagram, a atriz, que é filha da bolsonarista Regina Duarte, publicou a foto ao lado da frase: "Sim, vão te criticar pelo que você é, pelo que não é, pelo que pensam que você é, pelo que você diz, pelo que você faz e pelo que não faz. Enquanto isso: faça o que você acredita que tem que fazer".

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho para a artista. "Maravilhosa e lúcida", escreveu uma. "'Amorzinho' demais!", opinou outra. "Eu te amo!", mandou uma internauta, em inglês.

