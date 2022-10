Regina Duarte é hostilizada em teatro de São Paulo - Reprodução

Publicado 30/10/2022 07:44 | Atualizado 30/10/2022 07:46

Rio - A atriz Regina Duarte, de 75 anos, foi hostilizada por espectadores da peça "Clube da Esquina", que presta uma homenagem a Milton Nascimento, em um teatro de São Paulo, na tarde deste sábado. A veterana, que é ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro e apoiadora do presidente, deixou o local aos gritos de "Fora, Bolsonaro".

Nas imagens, Regina pareceu não se intimidar com a manifestação e mandou beijos. A atriz levantou os braços e ainda mostrou a parte de trás de seu celular, que tem um adesivo de Bolsonaro, antes de sair do teatro.

Recentemente, a atriz postou fake news sobre Lula no Instagram e foi punida pela plataforma. "Informação falsa: checado por verificadores de fatos independentes", dizia uma das mensagens do Instagram sobre a postagem de Regina. Novos usuários, ao tentarem seguir a atriz, também recebem um aviso informando sobre as fake news.

"Tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte? Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade", diz a mensagem da plataforma.

