Datafolha: Lula lidera com 52% das intenções contra 48% de Bolsonaro - Ivonete Dainese

Datafolha: Lula lidera com 52% das intenções contra 48% de BolsonaroIvonete Dainese

Publicado 29/10/2022 19:24

A última pesquisa do Datafolha mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à véspera do segundo turno da eleição presidencial com 52% dos votos válidos, deixando seu rival, Jair Bolsonaro (PL), com 48% da intenções de votos válidos.



Votos válidos são calculados por uma métrica de contagem para definir o resultado final do pleito pela Justiça Eleitoral. A contagem exclui os brancos e nulos no dia do voto e também os indecisos. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

Lula tem 49% (tinha 49% na anterior) e Bolsonaro, 45% (44% antes) na contagem de votos totais, que abrangem todas as categorias.

No detalhamento, são apenas 4% do eleitores que disseram votar branco ou anular (antes a taxa era de 5%) e entre os indecisos se permaneceu em 2%. Os resultados podem ser diferentes de 100% por causa de arredondamentos.



O Datafolha ouviu 8.308 pessoas em 253 municípios, em um levantamento encomendado pela Folha e pela TV Globo. Feito na sexta (28) e no sábado (29), ele está registrado sob o número BR-08297/2022.