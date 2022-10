O instituto escutou 7,5 mil pessoas entre os dias 26 e 29 de outubro - fotos Reprodução/Facebook

O instituto escutou 7,5 mil pessoas entre os dias 26 e 29 de outubrofotos Reprodução/Facebook

Neste sábado (29), o Instituto Atlas divulgou uma nova pesquisa contratada pela empresa Intel que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar e com crescimento em relação ao levantamento anterior. O presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado, caiu nas intenções de votos no segundo turno das eleições 2022.



De acordo com o relatório, o petista saltou de 53,2% para 53,4% dos votos válidos. Já o atual chefe do executivo federal caiu de 46,8% para 46,6%. Votos válidos são calculados com a exclusão de nulos, brancos e eleitores indecisos. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

O instituto escutou 7,5 mil pessoas entre os dias 26 e 29 de outubro. Os eleitores que participaram da pesquisa responderam as questões pela internet. O nível de confiança, de acordo com a empresa, é de 95%. O relatório foi registrado no TSE sob o número BR-04838/2022.

O Atlas tem atuado em diversos países da América Latina, como México, Chile, Argentina e Estados Unidos. A empresa faz questionamentos através da internet e as respostas "são calibradas por um algoritmo de acordo com as características da população brasileira".



Pesquisa Veritá faz contraponto

Se o Atlas coloca Lula em primeiro lugar, o instituto Veritá apresenta um contraponto. Os números da empresa colocam Bolsonaro na liderança com uma boa vantagem em relação ao petista.



Na pesquisa de intenção de voto estimulada, quando os nomes dos candidatos são oferecidos aos entrevistados, Bolsonaro tem 49% dos votos, contra 46,1% de Lula. Considerando apenas os votos válidos, o presidente tem 51,5%, contra 48,5% do petista.

O Instituto Veritá entrevistou 30.180 eleitores entre os dias 25 e 27 de outubro. Neste sábado, ainda sairão números do Ipec, Datafolha e Quaest.



O segundo turno das eleições 2022 está marcado para acontecer no domingo (30). Na apuração das urnas na primeira rodada eleitoral, Lula terminou com 48,43% (57.259.504) dos votos e Bolsonaro teve 43,20% (51.072.345) dos votos válidos.