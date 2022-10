Luciana e seu pai - Reprodução / Instagram

Publicado 29/10/2022 15:45

Mesmo com Lula chamando seu pai de "golpista" durante o debate da Rede Globo, a filha do ex-presidente Michel Temer (MDB), Luciana Temer, voltou a afirmar o seu voto em petista para a Presidência neste sábado, 29. Militante de direitos humanos e advogada, Luciana disse que defende um "modelo de sociedade" que, segundo ela, não é possível em um governo de Jair Bolsonaro (PL).



"Eu não defendo um homem, defendo um modelo de país, defendo um modelo de sociedade que não é possível, definitivamente, com um governante que desrespeita as instituições, que é favorável a crianças não frequentarem a escola, que é favorável ao armamento das pessoas e que tem falas e atitudes machistas, racistas e homofóbicas", publicou em seu Instagram através de um vídeo.



Na legenda, Luciana afirmou que muita gente perguntou se ela manteria o voto em Lula, "apesar dos ataques descabidos que o PT faz contra ele". "Não é definitivamente este país que quero deixar para os meus filhos e meus netos, aliás, não é um país que eu quero para mim. Por isso, eu voto 13?", declarou.



Durante o debate da última sexta-feira, 28, Lula disse que Bolsonaro "recebeu o governo de um golpista chamado Michel Temer", indicando que o ex-presidente teria tomado o lugar de Dilma Roussef (PT). O petista ainda acusou Bolsonaro de apoiar o suposto golpe e mencionou o discurso do rival na ocasião do voto pelo impeachment, no qual o então deputado federal homenageou o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-Codi, órgão de repressão da ditadura.



Em entrevista ao jornal O Globo, Michel Temer chamou Lula de "descompensado" pela declaração. "Estou recebendo muitas mensagens aqui de gente que dizia que iria votar nele e não vai mais votar por causa disso. Muita gente do MDB está me mandando mensagem dizendo isso. Mas, coitado, não posso culpar ele. Às vezes, a pessoa está em um debate e diz coisas assim", disse.

Com informação de Estadão Conteúdo