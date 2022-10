Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se enfrentam nas urnas neste domingo, 30 - Reprodução/Facebook

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se enfrentam nas urnas neste domingo, 30Reprodução/Facebook

Publicado 29/10/2022 13:04 | Atualizado 29/10/2022 13:04

A divulgação da mais recente pesquisa CNT/MDA foi publicada na manhã deste sábado, 29. A análise trouxe empate técnico entre os candidatos à Presidência Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A eleição acontece neste domingo, 30. A votação é entre 8h e 17h, no horário de Brasília.

A pesquisa, elaborada pelo instituto MDA e encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), aponta que Lula tem 51,1% dos votos válidos, queda de 2,4 pontos porcentuais. Já Bolsonaro cresceu os mesmos perdidos pelo petista, chegando a 48,9% dos votos válidos. Com isso, o resultado fica em um empate técnico pela margem de erro de 2,2 pontos porcentuais.

O levantamento é recebido com ânimo pela campanha bolsonarista, após uma semana marcada por notícias negativas para o candidato à reeleição. Pelo lado do PT, os números com o estreitamento da liderança de Lula na véspera da ida às urnas foram minimizados.



O ministro da Casa Civil e um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro, Ciro Nogueira, apontou que a pesquisa reflete "a euforia" da campanha nos últimos dias e "a sensação de melhora na vida das pessoas". "Em São Paulo, a diferença será avassaladora e será uma boa surpresa dessa eleição", apostou.



Um coordenador da campanha de Lula, que falou em anonimato, apontou diferença em relação aos levantamentos internos do PT. Segundo ele, as petistas estão "muito melhores" que a pesquisa CNT/MDA. A diferença apontada é de oito pontos porcentuais entre o ex-presidente e o candidato à reeleição.



A partir das 18h, os institutos Datafolha e Ipec divulgam suas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da disputa presidencial.

*Com informações do Estadão Conteúdo