Jair Bolsonaro e o governador Romeu Zema em 'motociata' em Minas GeraisReprodução/Facebook

Publicado 29/10/2022 12:17 | Atualizado 29/10/2022 12:24

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participa neste sábado (29) de uma "motociata"em Belo Horizonte (MG). Nas redes sociais, o presidente fez transmissões ao vivo nas quais aparece ao lado do governador Romeu Zema (Novo).



O chefe de Estado passeou em carro aberto e foi recepcionado por apoiadores com gritos de "mito". Muitas pessoas carregavam bandeiras do Brasil enquanto o presidente passava; outras acompanhavam o trajeto em suas motos.





Durante o passeio, Bolsonaro pediu para que seus eleitores consigam mais votos para ele neste último dia antes do segundo turno. "Leve o vovô para votar", pediu.



Depois de desfilar em carro aberto, o presidente conduziu uma moto por parte do caminho. Depois, ele desceu do veículo e foi recepcionado por apoiadores, cumprimentando-os a pé. Bolsonaro chegou a ser levantado por outros motociclistas.



A "motociata" se dirige à Praça da Liberdade, onde terá o comício do candidato do PL, que escolheu Minas Gerais para fazer sua última aposta na campanha. O motivo é que o estado é considerado o mais decisivo neste segundo turno.



Seu oponente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará caminhada na tarde deste sábado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), ao lado do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo do estado.