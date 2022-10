Zambelli aponta arma contra homem negro em São Paulo - Reprodução/ Twitter

Zambelli aponta arma contra homem negro em São PauloReprodução/ Twitter

Publicado 29/10/2022 18:39 | Atualizado 29/10/2022 21:42

São Paulo - Neste sábado (29), a deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP) se envolveu em confusão em um bairro nobre de São Paulo. Em vídeo que circula nas redes sociais, a apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece segurando uma arma e apontando para um homem.



O episódio ocorreu no cruzamento das alamedas Lorena e Joaquim Eugênio Lima, no Jardins. O fato aconteceu em uma região próxima de onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de um comício de campanha.

Deputada Carla Zambelli saca arma e aponta para homem em São Paulo. #ODia pic.twitter.com/Tbf4N17cpW — Jornal O Dia (@jornalodia) October 29, 2022

Inicialmente, internautas passaram a suspeitar que se tratava de um assalto em que Zambelli havia reagido. Porém, pouco tempo depois, surgiram informações que teria ocorrido um bate-boca entre a deputada e um apoiador de Lula e de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo.

Vídeo mostra início da confusão envolvendo a deputada Carla Zambeli em São Paulo. #ODia pic.twitter.com/nnLPCQ5B7H — Jornal O Dia (@jornalodia) October 29, 2022

A parlamentar bolsonarista postou um vídeo em seu perfil no Instagram para relatar o que aconteceu. Segundo a deputada, ela foi agredida e por isso correu atrás dele com uma arma.



Zambelli explicou que solicitou que o homem aguardasse a polícia chegar para “dar flagrante”. Porém, o rapaz teria a agredido verbalmente e com cuspida. Ainda no vídeo, Carla contou que seu número foi vazado nas redes sociais e, desde então, tem sofrido ameaças de morte.



“Fui agredida agora pouco. Me empurraram no chão, um homem negro. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários”, contou.

No entanto, vídeo publicado pelo jornalista Guilherme Amado, no portal Metrópoles, é possível ver que o homem não a agride. Há um bate-boca generalizado e, no momento que um rapaz negro está indo embora, a deputada tropeça e começa a persegui-lo com seus seguranças.



Carla Zambelli foi eleita deputada federal em 2018 ao apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Ao longo dos quatro anos, ela seguiu na base bolsonarista e foi reeleita nas eleições 2022, sendo a segunda parlamentar mais votada no estado de São Paulo, ficando abaixo apenas de Guilherme Boulos (PSOL).

Carla Zambelli e a gafe no início da semana



Na última terça-feira (25), a deputada cometeu um erro ao fazer um agradecimento ao padre Kelmon (PTB) nas redes sociais. A parlamentar ligada ao presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou um perfil de humor que possui um termo obsceno.



Zambelli publicou um vídeo em que apoiadores de Bolsonaro dançam o jingle de campanha. Padre Kelmon, que foi acusado de ser “linha auxiliar do bolsonarismo” no debate da Globo, apareceu nas imagens bastante animado. Porém a deputada usou a página “balls on cock” que, significa em português, “bolas no p*u”.



A gafe viralizou nas redes sociais e a deputada federal apagou o post. Porém, os internautas seguiram compartilhando os prints e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.



O administrador da página “balls on cock”, que utiliza a imagem do Padre Kelmon, zombou de Zambelli. “Eu estou extremamente honrado de ter contribuído para com a política brasileira com essa pérola que atravessará gerações", escreveu.