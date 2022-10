Lula e Bolsonaro se enfrentam nas urnas no próximo dia 30 - Reprodução PR e PT/montagem iG - 29/09/2022

Publicado 29/10/2022 18:17

Nova pesquisa Ipec, divulgada neste sábado (29), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente da disputa pelo segundo turno das eleições 2022 , com 54% dos votos . O atual mandatário e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) tem 46%. A votação será amanhã, domingo, dia 30 de outubro.



Os votos válidos não contabilizam os votos brancos, nulos e indecisos. Na votação geral, que inclui essas parcelas na contagem, Lula tem 50%, enquanto Bolsonaro tem 43%. Votos brancos e nulos somam 5% e indecisos, 2%.

Esta é a última pesquisa Ipec realizada antes do pleito. No levantamento anterior, divulgado na segunda-feira (24), o instituto mostrava o petista com 54% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro alcançava 46%.

Para realizar a pesquisa, o Ipec ouviu 4.272 pessoas entre os dias 25 e 29 de outubro. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitora (TSE) sob o número BR-05256/12.



Primeiro turno

De acordo com a Justiça Eleitoral, Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345). O vencedor do segundo turno das eleições, que acontecerá amanhã em todo o país, irá comandar o Brasil por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

No segundo turno, além de a população brasileira votar pelo candidato que vai assumir a presidência, 12 unidades da federação também deverão escolher os governadores que assumirão o comando dos estados a partir do ano que vem. São elas:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Amazonas: Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) X Fernando Haddad (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)



Apoiadores do candidato vencedor poderão usar Av. Paulista no domingo.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu nesta quinta-feira (27) que os apoiadores do candidato vencedor das eleições 2022 terão o direito a usar a Avenida Paulista no domingo, a partir das 20h30 . A ocupação da avenida no dia do segundo turno vinha sendo alvo de disputa por petistas e bolsonaristas. Apoiadores de Jair Bolsonaro que estavam organizando um ato para acompanhar a votação na via serão obrigados a recuar.



"Decide-se no sentido de que deverá dar-se conforme estritamente o resultado da eleição, prevalecendo e aplicando-se o mesmo consenso a que se chegou para o primeiro turno", escreveu o juiz Randolfo Ferraz de Campos na decisão.