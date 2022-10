São 29 Polos eleitorais espalhados pelo estado do Rio - Paulo Costa / Agência O Dia

Publicado 29/10/2022 16:17

Rio – O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral) iniciou as preparações para o segundo turno das e leições , realizadas no domingo (30). As urnas eletrônicas começaram a ser transportadas, na tarde deste sábado (29), dos 29 polos eleitorais espalhados pelo estado do Rio para os locais de votação. De acordo com o órgão, o Rio conta com 34.068 seções eleitorais e, respectivamente, o mesmo quantitativo de urnas. Além disso, existe um acréscimo de 10% desse total em contingência, ou seja, para o caso de defeito em alguma urna.

No Polo do Jardim Botânico, na capital, cerca de 1.700 urnas partiram em ônibus da prefeitura para 24 pontos, sendo 21 deles na Zona Sul e os outros três, no Centro. A distribuição começou por volta das 13h e seguiu por quase duas horas. A operação contou com 80 funcionários da Comlurb, para auxiliar no transporte das urnas, enquanto a Polícia Militar disponibilizou cerca de 50 agentes do 23° BPM (Leblon) e 19° BPM (Copacabana), para garantir a segurança no transporte. A Aeronáutica também esteve presente no polo por meio de quatro militares, que acompanharam a saída das urnas.

No domingo, os policiais farão o policiamento das zonas eleitorais, enquanto os militares da Aeronáutica ficarão responsáveis por acompanhar os juízes eleitorais em caso de necessidade de substituição de alguma urna. O Polo vai reservar cerca de 300 urnas em contingência para as cinco zonas eleitorais abrangidas, como precaução caso alguma apresente defeito. Nas últimas eleições, cerca de 1120 unidades foram substituídas em todo o estado.



Em grande parte dos polos a operação começou no mesmo horário, como em Paquetá, no Centro do Rio. Somente em algumas regiões do interior, as distribuições serão realizadas durante a madrugada.

* Colaborou a estagiária Beatriz Coutinho, sob supervisão de Larissa Amaral