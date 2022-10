Brazilian former President (2003-2010) and candidate for the leftist Workers Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva takes part in a campaign rally in Sao Paulo, Brazil, on October 29, 2022. After a bitterly divisive campaign and inconclusive first-round vote, Brazil elects its next president in a cliffhanger runoff between far-right incumbent Jair Bolsonaro and veteran leftist Luiz Inacio Lula da Silva. NELSON ALMEIDA / AFP - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 29/10/2022 18:23 | Atualizado 29/10/2022 18:27

O candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizou na tarde deste sábado, seu último ato com eleitores e simpatizantes na Avenida Paulista. O ato foi organizado por movimentos sociais que apoiam os candidatos do Partido dos Trabalhadores, em forma de formato de desfile de carnaval, com a presença de 9 alas, organizadas por membros centrais sindicais e movimentos sociais. Dentre as alas, constaram democracia, habitação e educação.