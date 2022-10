Os candidatos à presidência da Republica se enfrentaram em ultimo debate do 2° turno da campanha presidencial nesta sexta-feira(28). - Cléber Mendes/Agência O Dia

Os candidatos à presidência da Republica se enfrentaram em ultimo debate do 2° turno da campanha presidencial nesta sexta-feira(28).Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 29/10/2022 16:19

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem uma avaliação bem particular em relação ao debate da Globo , que ocorreu na última sexta-feira (28). Sua equipe não ficou satisfeita com o desempenho dele no confronto contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já o chefe do executivo federal tem certeza que ficou no “dois a dois”.



Segundo apurou Portal iG, Bolsonaro ficou incomodado com sua postura nos dois primeiros blocos. Ele tinha sinalizado dificuldades em se manter tranquilo no começo dos embates, com exceção ao debate da Band no primeiro turno. E o problema aconteceu novamente, de acordo com o presidente.

Porém, Bolsonaro afirmou que equilibrou a situação no terceiro bloco e conduziu muito melhor a última parte do debate. Para aliados, ele relatou que sentiu Lula cansado nos últimos dois blocos e isso o favoreceu para ter uma imagem mais forte e de confiança.

Ele também gostou do comportamento da direção da Globo. Na sua opinião, o canal não favoreceu nenhum dos lados. O presidente da República chegou a lamentar a frase contra o jornalista Willian Bonner. O mandatário pontuou que poderia ter evitado a provocação.



A principal reclamação de Bolsonaro foi de não ter conseguido nocautear o ex-presidente. Ele tentou ao falar de pautas de costumes, mas assumiu que sentiu o “golpe” quando Lula relembrou a defesa dele a uma “pílula abortiva” na década de 1990.



Por fim, o resumo dele para o debate foi que ficou no “dois a dois”: Lula se deu melhor nos dois primeiros blocos e ele foi vitorioso nos últimos dois.

A equipe concorda que o presidente melhorou nos últimos dois blocos, mas avalia que houve um empate na parte final. Já nos dois primeiros blocos, a avaliação é que Lula foi bem melhor, o que tem sido tratado como uma “tragédia”, já o início do debate é o que sempre chama a atenção do telespectador. Além disso, a campanha aponta que as pesquisas qualitativas do PL deram vitória a Lula.



Os bolsonaristas dizem que, mesmo que o presidente tenha razão e o encontro terminou empatado, para a campanha é ruim. O atual mandatário precisava vencer para aumentar sua chance de virada.



Agora a torcida do grupo do presidente é que o plano traçado para os últimos dois dias das eleições 2022 funcione.

Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345). O vencedor do pleito eleitoral comandará o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.