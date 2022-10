Apoiadores de Lula e Bolsonaro entraram em confronto na tarde deste sábado (29), na Praça Saens Peña, no bairro da Tijuca, na Zona Norte - Reprodução / Instagram

Publicado 29/10/2022 17:13 | Atualizado 29/10/2022 17:38

Estive hoje em um ato pacífico de apoio a Lula, na Tijuca. Um grupo de bolsonaristas, liderado pelo deputado Rodrigo Amorim ameaçou e tentou intimidar nosso grande grupo. Você apoia esse tipo de jogo sujo? Você quer um país em guerra?

Rio - Apoiadores do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveram em uma confusão na tarde deste sábado (29), na Praça Saens Pena, na Tijuca, na Zona Norte. Equipes da PM, que patrulhavam a região, atuaram para conter o tumulto.De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 7ºBPM (Tijuca) contiveram um desentendimento entre eleitores dos candidatos na esquina das ruas Conde de Bonfim e General Roca, ponto tradicionalmente ocupado por militantes de partidos de esquerda durante manifestações e atos políticos.Não houve presos e também não há registro de feridos ou danos aos estabelecimentos que funcionam no local.Segundo relatos de moradores da região, a confusão teria começado após o encontro de manifestantes que participavam de duas passeatas, uma em apoio a Lula e outra pró Bolsonaro, que aconteciam simultaneamente no bairro. Durante o tumulto, militantes dos dois lados bateram boca e trocaram empurrões.Uma moradora do bairro, que não quis se identificar, passava pelo local no momento e falou sobre a confusão. "Eu passei pela galera do Lula, peguei um adesivo e continuei andando. Mais na frente, parei para sacar dinheiro em uma agência ali na esquina e, enquanto eu sacava, vi a confusão começando. O pessoal do Bolsonaro chegou no mesmo lugar que estava a manifestação do Lula e começou aquele bate boca e umas pessoas se empurrando. Teve gente correndo para todos os lados, mas a polícia chegou logo no início e acalmou todo mundo", relatou a testemunha.Nas redes sociais, apoiadores de Lula, que afirmam terem participado do ato, relataram que foram intimidados por um grupo de eleitores do presidente Jair Bolsonaro, liderados pelo deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB). De acordo com a versão contada pelos militantes do candidato do PT, o grupo que apoia o atual presidente se dirigiu até o local e passou a ofender quem participava da manifestação em apoio a Lula, dando início a confusão."Estive hoje em um ato pacífico de apoio a Lula, na Tijuca. Um grupo de bolsonaristas, liderado pelo deputado Rodrigo Amorim ameaçou e tentou intimidar nosso grande grupo", contou uma usuária.