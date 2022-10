O jornalista William Bonner mediou o debate entre Lula e Bolsonaro - Reprodução/TV Globo

Publicado 29/10/2022 11:05 | Atualizado 29/10/2022 11:13

No último debate presidencial, exibido pela Globo, na noite desta sexta-feira, 28, o jornalista William Bonner precisou pedir a palavra para rebater uma fala de Jair Bolsonaro (PL).

Pouco antes, o presidente se virou para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou: "Ô Lula, você dizer que foi absolvido.. só se foi pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido".

O jornalista, por sua vez, respondeu: "Como eu fui citado também na dinâmica do primeiro bloco pelo candidato Bolsonaro, me permita fazer um esclarecimento muito breve. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à Justiça". "Mas, como jornalista, eu não disse nada da minha cabeça, eu disse isso baseado em decisões fundamentadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu queria só fazer esse esclarecimento, lembrando que, inclusive, algumas dessas decisões são bem recentes", completou.

Após o caso, diversos internautas começar a brincar e criticar o ato, chamando de 'direito de resposta'. Confira:

E teve direito de resposta do William Bonner sim. Inclusive, deixou Jair Bolsonaro em silêncio. #DebateNaGlobo pic.twitter.com/wLcLv573kk — CHOQUEI (@choquei) October 29, 2022

Na rede social, Manuela d'Ávila, ex-deputada estadual do Rio Grande do Sul e candidata a vice presidência na chapa de Fernando Haddad em 2018, também falou sobre o caso. "Até o Bonner teve direito de resposta nesse debate", escreveu. Ao que foi respondida com "Bonner ganhou o debate", por outro usuário.

A jornalista Miriam Leitão disse: "Bolsonaro produziu um fato inédito: direito de resposta do mediador. Bonner repetiu que Lula nada deve à Justiça e que isso foi decisão do STF".

"Bonner checou com Bonner e Bonner concluiu que Bonner tinha direito de resposta, apesar de não ser debatedor - ao menos não oficialmente", brincou um internauta. "William Bonner pede direito de resposta para William Bonner e William Bonner concede direito de resposta para o William Bonner", disse outro.

Por outro lado, bolsonaristas criticaram a ação. "BONNER COM DIREITO DE RESPOSTA! ALGUÉM JÁ VIU APRESENTADOR PARTICIPAR DO DEBATE? A GLOBO VIROU UMA PIADA", se revoltou um apoiador do presidente. "A Globo deu direito de resposta ao Bonner, ele faz parte do debate?", questionou mais um.