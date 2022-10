Segundo o tribunal, não é obrigatório levar o documento, mas portá-lo é importante para que o eleitor possa identificar qual é a sua seção - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 29/10/2022 09:47 | Atualizado 29/10/2022 09:55

Eleitores de todo o país tem até este sábado, 29, véspera do segundo turno, para baixar ou atualizar o e-Título no celular, documento eletrônico de identificação que substitui a versão em papel do título de eleitor. O aplicativo pode ser apresentado no momento da votação, caso esteja atualizado e com foto.

A orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que o eleitorado siga as regras de utilização do título digital e faça o procedimento “o quanto antes, para evitar dificuldades que possam surgir ao deixar a emissão para a última hora”.

De acordo com o TSE, não é obrigatório levar o título impresso ou digital no momento da votação, desde que o eleitor porte um documento oficial com foto, entre os que são aceitos pelo tribunal - veja ao final da matéria. No entanto, portar o documento é importante para que o eleitorado possa identificar qual é a sua seção. Caso não saiba, pode verificar por meio da consulta ao local de votação no site ou pelo aplicativo e-Título.

A tecnologia também pode ser utilizada para justificar ausência às urnas, emitir certidão de quitação eleitoral, nada consta criminal, entre outros serviços.

Passo a passo



O download do e-Título é gratuito e pode ser feito em celulares e tablets, para os sistemas Android e iOS, via App Store e Google Play.



“É preciso que você já tenha um registro na Justiça Eleitoral para liberar o título digital, que pode ser acessado a qualquer momento. Após baixá-lo, basta inserir os dados pessoais solicitados e responder a algumas perguntas. Para validar o acesso, as informações são cruzadas com as que constam no sistema da Justiça Eleitoral”, explica o TSE.



Ainda segundo o tribunal, eleitores que já têm o e-Título devem verificar se está tudo certo, mantendo o aplicativo atualizado. Dificuldades costumam ser resolvidas com a reinstalação do app. O TSE ressalta que “no dia da eleição não será possível resolver eventuais problemas com o uso do app”.



Segundo o TSE, até as vésperas do primeiro turno, cerca de 30 milhões de eleitores ativaram o aplicativo no Brasil e no exterior. Deste total, 13 milhões de ativações foram efetivadas este ano.

Que documentos podem ser usados na hora da votação?

Serão aceitos os seguintes documentos oficiais com foto, inclusive em versões digitais:



- e-Título;

- carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

- certificado de reservista;

- carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação.



Os documentos devem ser levados mesmo poderão ser aceitos mesmo que estejam com a data de validade expirada, desde que seja possível comprovar a identidade do eleitor. Quem cadastrou a biometria não está dispensado da identificação.



*Com informações da Agência Brasil