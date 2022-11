Quadro de Michel Temer despenca de galeria no Planalto - Reprodução

Quadro de Michel Temer despenca de galeria no PlanaltoReprodução

Publicado 03/11/2022 18:16 | Atualizado 03/11/2022 18:17

O retrato de Michel Temer (MDB), que fica exposto em uma parede revestida por pedras de mármore no térreo do Palácio do Planalto, despencou e quebrou ao cair no chão nesta quinta-feira, 3. A queda ocorreu em função de movimentação de fotógrafos e cinegrafistas que esperavam pela coletiva de imprensa sobre a transição de governo.



Uma das pontas do quadro ficou quebrada. A Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável pela manutenção do palácio, foi procurada, mas ainda não informou sobre o reparo no quadro.

fotogaleria

As imagens dos ex-presidentes ficam em preto e branco, e a do presidente em mandato, colorida. A galeria fica no térreo do Palácio do Planalto, com imagens de todos os presidentes da República desde 1889.

As imagens dos ex-presidentes ficam em preto e branco, e a do presidente em mandato, colorida. A galeria fica no térreo do Palácio do Planalto, com imagens de todos os presidentes da República desde 1889.

A fotografia de Temer chamou a atenção quando foi afixada no painel, pois ele aparece em um ângulo mais aberto do que os antecessores.

Fotógrafos e cinegrafistas aguardavam o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloizio Mercadante que se reuniram na tarde desta quinta com ministros do presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar do governo de transição.