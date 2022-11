Oito policiais federais participam da ação - Divulgação/PF

Publicado 07/11/2022 11:55

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 7, a Operação Voraz, que tem o objetivo de interromper crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da Internet.

Participam da ação oito policiais federais, que cumprem um mandado de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, em uma casa em Fortaleza, no Ceará. A busca tem como objetivo interromper as práticas ilícitas e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito policial e detalhamento da atuação do suspeito dos crimes investigados.

As investigações foram iniciadas em outubro deste ano, a partir de levantamentos dos policiais federais na internet, que apontaram indícios dos crimes em apuração. A PF identificou o compartilhamento de mais de 700 arquivos ilícitos entre 2020 e 2022.

O suspeito já foi condenado no ano de 2020 pelos mesmos crimes, por uma investigação da PF do ano de 2017. Ele cumpriu a pena.

O investigado vai responder pelos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados por danos morais de vulneráveis. A PF informou que as investigações continuam com análise do material apreendido.