Padre jogou a batina em cima do altar e saiu da missaReprodução/Redes Sociais

Publicado 07/11/2022 14:04

Um padre tirou a batina e abandonou uma missa após uma discussão política na igreja, neste domingo, 6. O caso aconteceu na Paróquia Imaculado Coração de Maria, na cidade Nerópolis, Região Metropolitana de Goiânia.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento que em faz "shiu", dando a entender que seria para a fiel parar de falar. Em seguida, ele diz: "É? Então beleza. Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia", em seguida, ele tira a batina, joga ela no altar e sai.

A situação ocorreu logo após o padre ler um Salmo e pedir para aqueles que "fizeram o L", em referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deixassem a paróquia. Com isso, uma mulher começou a discutir com o pároco, que decidiu abandonar a missa.

Em nota publicada no Instagram, a Diocése de Anápolis, que responde pela igreja, afirmou que "lamenta profundamente o episódio ocorrido durante a celebração da santa Missa no dia 6 de novembro, na Paróquia Imaculado Coração de Maria". "O Bispo diocesano, Dom João Wilk, está acompanhando pessoalmente a situação e tomará as devidas providências. Reiteramos a posição não partidária da Igreja e repudiamos qualquer ato de intolerância. Rogando ao Senhor Deus pela unidade e a paz, a Diocese de Anápolis convida os fiéis a rezar pelo sacerdote e pela comunidade", finalizou.